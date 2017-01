Huiszoeking bij Lid van No Surrender in Beverwijk

Foto: ANP

BEVERWIJK - In Beverwijk is donderdagochtend een woning van een lid van motorclub No Surrender doorzocht De huiszoeking heeft te maken met de ernstige mishandeling van een 41-jarige Schiedammer begin mei 2016 na een begrafenis in een bosgebied in Bergen op Zoom.

Door Jan Balk - 19-1-2017, 13:20 (Update 19-1-2017, 15:53)

Tijdens de huiszoeking zijn onder meer diverse digitale gegevensdragers in beslag genomen. In verband met het onderzoek naar de ernstige mishandeling in Rotterdam werd vrijdagmiddag nog een 34-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel aangehouden.

Laatstgenoemde is een captain van No Surrender en wist op de actiedag op 15 november 2016 aan zijn arrestatie te ontkomen. Hij zou toen op zijn vlucht een tas met kilo’s harddrugs en een vuurwapen op een adres hebben achtergelaten.

Op die dag werden wel een 34-jarige Amsterdammer, een 26-jarige man uit Den Haag en een 46-jarige man uit Oss aangehouden. De Ossenaar wordt naast de mishandeling ook verdacht van drugshandel. Alle verdachten met uitzondering van de Hagenaar zitten nog in voorarrest.

Het lid van No Surrender in Beverwijk betreft de huisfotograaf van de motorclub en president van het chapter Amsterdam. Door een rechercheteam is donderdagochtend onder leiding van de rechter-commissaris zijn woning doorzocht.

Een 41-jarige Schiedammer deed bij de politie op dinsdag 10 mei 2016 vanuit het ziekenhuis aangifte van de zware mishandeling. Hij vertelde dat hij lid is van Outlaw Motorcycle Gang ‘No Surrender’. Hij verklaarde dat hij op vrijdag 6 mei 2016 na de begrafenis van de vader van een clublid in Bergen op Zoom fors was mishandeld.

Clubleden namen hem in de auto mee naar een bosgebied. Daar werd hij door hen meerdere keren geslagen en geschopt. Hij werd daarna thuis afgezet waarna zijn vriendin hem naar het ziekenhuis bracht. Daar bleek dat hij verschillende ernstige verwondingen had zoals botbreuken in zijn gezicht, bovenlichaam en ledematen.

Hij verklaart dat clubleden hem tijdens een bezoek in het ziekenhuis opdroegen om op sociale media te melden dat hij een motorongeluk had gehad. De politie heeft na de aangifte van de Schiedammer een verder onderzoek ingesteld. Daarbij ontstond zicht op de vier eerder genoemde verdachten.

