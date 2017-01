Rover vraagt opheldering over gevolgen stroomstoring

AMSTERDAM - Reizigersorganisatie Rover heeft dinsdag opheldering gevraagd over de grote gevolgen van de stroomstoring in Amsterdam en Zaandam. De organisatie wil weten waarom de ICT-systemen zo sterk ontregeld raakten, dat zelfs trajecten buiten Amsterdam werden getroffen.

Door Internetredactie - 19-1-2017, 14:48 (Update 19-1-2017, 14:59)

Daarnaast wil Rover weten hoe het kan dat er verkeerde informatie werd gegeven.

Reizigers werden volgens Rover tussen Haarlem en Den Haag geadviseerd om te reizen via Amsterdam, terwijl er tussen beide steden gewoon een intercity reed. Reizigers tussen Leiden en Den Haag werd geadviseerd om gebruik te maken van een tram die al in 1961 is opgeheven.

Rover vraagt de NS om coulant om te gaan met claims van reizigers die geen gebruik konden maken van hun treinkaartje of kosten moesten maken voor alternatief vervoer.