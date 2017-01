Nederlandse protesten na aantreden Trump

AMSTERDAM - Ook in ons land zijn komend weekend protesten naar aanleiding van de beëdiging van Donald Trump als de nieuwe president van de Verenigde Staten. In navolging van die in Washington vindt zaterdag de Nederlandse versie van de zogenoemde Women's March plaats op het Amsterdamse Museumplein en op het Malieveld in Den Haag.

Door ANP - 19-1-2017, 15:37 (Update 19-1-2017, 15:42)

Volgens de organisatie gaan zo'n 1 miljoen mensen in ruim driehonderd marsen overal ter wereld zaterdag de straat op om zich te laten horen tegen ongelijkheid en intolerantie. De organisatie in Amsterdam noemt het een ,,positief tegensignaal'' in de verhardende maatschappij. De betogers komen op voor gelijke rechten en gelijke behandeling van alle minderheden.

Donderdag hadden zo'n 1800 mensen zich via Facebook aangemeld voor het protest in Amsterdam, dat rond het middaguur begint en onder meer naar het Amerikaanse consulaat gaat. Op het Malieveld begint de mars om 13.00 uur en wordt de Amerikaanse ambassade aangedaan. Hiervoor hebben zich een paar honderd mensen aangemeld.

Vrijdagavond, op de dag van Trumps inauguratie, vindt eveneens een protest plaats in de hoofdstad. Onder het motto 'Stop de haat! Samen tegen Trump en Wilders' lopen de betogers vanaf 19.00 uur van de Dam naar het Amerikaanse consulaat op het Museumplein.