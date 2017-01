Reisadvies voor hoofdstad Gambia aangepast

BANJUL - Het reisadvies voor de Gambiaanse hoofdstad Banjul is donderdagmiddag verder aangescherpt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nu voor die stad in het Afrikaanse land een negatief reisadvies gegeven. Voor de stad geldt nu een zogenoemde code rood. Het advies is nu: ga er niet heen en als je er bent: blijf binnen.

Door ANP - 19-1-2017, 16:34 (Update 19-1-2017, 16:34)

Voor de rest van het land geldt nog steeds code oranje. Dat betekent zoveel als: als je niet in Gambia hoeft te zijn: vertrek. En als het wel noodzakelijk is: beperk verplaatsingen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert mensen alleen naar andere bestemmingen in Gambia (inclusief het vliegveld) te reizen als dat noodzakelijk is. ,,Houd rekening met de veiligheidssituatie en volg het nieuws. De noodtoestand blijft van kracht.'' Het vliegveld van Banjul, ongeveer 12 kilometer buiten de hoofdstad, is open maar kan plotseling worden gesloten, stelt het ministerie.

Nederlandse reisorganisaties hebben al honderden vakantiegangers uit het land gehaald. TUI haalt zaterdag nog een aantal gasten op.