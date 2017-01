Diyanet geeft openheid over financiering

DEN HAAG - De Nederlandse tak van de Turkse overheidsinstelling Diyanet gaat aan de Nederlandse regering financiële openheid van zaken geven. Dat heeft de instantie donderdag toegezegd in een gesprek met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken, laat het ministerie weten.

Door ANP - 19-1-2017, 17:38 (Update 19-1-2017, 17:38)

Diyanet zal de minister binnenkort informatie verschaffen over hoe de organisatie en de imams die erbij zijn aangesloten worden gefinancierd. De organisatie raakte eind vorig jaar in opspraak omdat de voorzitter informatie over Turkse Nederlanders had doorgespeeld aan de autoriteiten in Turkije. Het zou daarbij gaan om sympathisanten van de Gülen-beweging, die achter de couppoging in Turkije zou zitten.

Naast openheid over de financiering heeft Asscher met Diyanet afgesproken dat de nieuwe voorzitter van de club alleen nog een religieuze en niet een diplomatieke rol zal vervullen. Hier drong het kabinet vorige maand al op aan.