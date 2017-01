D66: tweede studie moet veel goedkoper

ANP D66: tweede studie moet veel goedkoper

DEN HAAG - Studenten die een tweede studie willen volgen na hun eerste, zouden daarvoor evenveel collegegeld moeten betalen. Daarvoor pleit D66. Momenteel kan het collegegeld voor een tweede studie oplopen tot tienduizenden euro's.

Door ANP - 20-1-2017, 6:57 (Update 20-1-2017, 6:57)

Sinds 2011 springt het Rijk niet meer bij in de kosten als mensen een tweede studie willen volgen. Voor een eerste studie bedraagt het collegegeld momenteel een kleine 2000 euro per jaar, maar voor een tweede studie kan dit enorm oplopen. Zo bedragen de kosten voor een studie geneeskunde in Maastricht bijvoorbeeld 32.000 euro per jaar als het een tweede studie betreft. Daar moet wat D66 betreft een einde aan komen.

,,Nederland kan geen kenniseconomie zijn zonder te investeren in kennis'', zegt Tweede Kamerlid Paul van Meenen. ,,Door gemiddeld 13.000 euro per jaar te vragen voor een tweede studie maak je dat voor deze studenten bijna onmogelijk.'' De partij wil 200 miljoen euro vrijmaken om de kosten voor een tweede studie te drukken.

De Landelijke Studentenvakbond steunt het plan. ,,Het is een grote fout geweest om het zo duur te maken om een tweede studie te volgen'', zegt LSVb-voorzitter Jarmo Berkhout. ,,Wie verder wil studeren moet dat gewoon kunnen doen en dat moet niet moeilijker, maar makkelijker worden. Daarom is verlaging van het collegegeld zo ontzettend belangrijk.''