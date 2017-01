Hans Breukhoven (70) overleden

ANP Hans Breukhoven (70) overleden

LONDEN - In zijn woonplaats Londen is zakenman Hans Breukhoven overleden op zeventigjarige leeftijd. Dat heeft zijn vriend en voormalige zakenpartner Juan da Silva vrijdag bevestigd na een bericht in De Telegraaf. Breukhoven was oprichter van de Free Record Shop in 1971. De winkelketen ging in 2014 failliet.

Breukhoven was al lange tijd ziek. Hij leed aan kanker.

Hij was van 1987 tot 2010 getrouwd met Connie Witteman, beter bekend als zangeres Vanessa. Met haar adopteerde hij drie kinderen. Ook had hij een zoon uit een eerdere verbintenis, terwijl zij al een geadopteerde dochter had.

Dochter

In 2010 kwam Breukhoven in het nieuws toen bleek dat de oudste dochter, Constanza, had geholpen bij een diefstal uit de villa van haar vader. Ze zou haar vriend toegang tot het huis hebben verschaft, waarna een vermogen aan horloges, geld en aandelen verdween. Ze werd veroordeeld tot een celstraf.

Met Da Silva schreef Breukhoven het boek 'Free! Opkomst en ondergang van een eigenwijs bedrijf'. Het boek ligt naar verwachting volgende maand in de winkels. De basis voor de Free Record Shop legde hij met een platenzaak in Schiedam, waar hij zelf geïmporteerde platen verkocht onder de minimumprijs.