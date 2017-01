'Modernisering brandweer Amsterdam mislukt'

AMSTERDAM - Het is de afgelopen jaren niet gelukt om de organisatie van de brandweer Amsterdam-Amstelland te moderniseren en flexibeler te maken. Het korps doet nog veel te weinig aan brandpreventie en er zijn nog geen stappen gezet om het 24-uursrooster aan te passen. Dat schrijft burgemeester Eberhard van der Laan in een brief aan de gemeenteraad.

Van der Laan noemt het onacceptabel dat de afspraken, die in 2011 zijn gemaakt, niet zijn nagekomen. Zo blijven de prestaties op het gebied van brandveilig leven ver achter, stelt de burgemeester. ,,Tot nu toe zijn ongeveer 42.000 woningen geïnspecteerd terwijl de afspraak is dat op 31 december 2016 100.000 woningen zouden zijn geïnspecteerd.'' Dat komt volgens hem vooral omdat de afspraken over alternatieve werkuren en flexibilisering binnen het rooster niet zijn nagekomen.