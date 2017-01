Politie sluit A2 af bij Everdingen

EVERDINGEN - De politie heeft de A2 uit Utrecht richting Den Bosch afgesloten in verband met een actie. De afsluiting is ter hoogte van het knooppunt Everdingen, meldden de ANWB en Rijkswaterstaat vrijdagmiddag. Het verkeer krijgt het advies om te rijden via de A12 en A27.

Door ANP - 20-1-2017, 13:07 (Update 20-1-2017, 13:07)

Wat de actie behelst is nog niet duidelijk.