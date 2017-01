Eerste schip kan maandag de Maas op

NIJMEGEN - Vanaf maandagmorgen 08.00 uur is de Maas tussen Sambeek en Grave weer bevaarbaar voor de binnenvaart. Schepen met beperkte diepgang kunnen vanaf dat moment weer hun gewone route via de Maas varen. Later maandag is de Maas weer bevaarbaar voor alle schepen, verwacht Rijkswaterstaat. Het Maas-Waalkanaal bij Nijmegen is vanaf dinsdag weer volledig beschikbaar voor de binnenvaart, aldus de dienst.

Door ANP - 20-1-2017, 13:30 (Update 20-1-2017, 13:30)

De scheepvaart op de Maas heeft vanaf 29 december stilgelegen nadat een binnenvaarttanker de stuw bij Grave ramde. Daardoor liepen een deel van de Maas en het Maas-Waalkanaal leeg. Reparatie van de stuw gaat zeker nog een halfjaar duren, maar deze week is een tijdelijke dam achter de stuw gebouwd. De binnenvaart en bedrijven langs de Maas hebben een miljoenenschade geleden door de wekenlange stremming.