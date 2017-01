OM wil Hoornse 'sadist' twaalf jaar de cel in

ALKMAAR - Een 39-jarige man uit Hoorn die een 37-jarige vrouw vorig jaar twee maanden gevangen hield, chanteerde, ernstig mishandelde en gebruikte als seksslavin, moet van het Openbaar Ministerie (OM) twaalf jaar de gevangenis in. Voor de rechtbank in Alkmaar sprak de aanklaagster vrijdag van ,,een berekenende en sadistische man, die het leven van zijn slachtoffer compleet verwoestte en haar psychisch kapot maakte".

De 39-jarige Mustapha el N. isoleerde, chanteerde, drogeerde, bedreigde en misbruikte zijn slachtoffer zeven weken lang stelselmatig, aldus het OM. Hij hield haar in die periode vast in haar eigen huis, bond haar vast, mishandelde en vernederde haar en dwong haar tot seks. De vrouw had de man leren kennen via een datingsite.