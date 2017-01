Ambassade VS is rijksmonument geworden

ANP Ambassade VS is rijksmonument geworden

DEN HAAG - Op de dag van de inauguratie van Donald Trump als 45ste president van de Verenigde Staten, is de Amerikaanse ambassade in Den Haag aangewezen als rijksmonument. Dat heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vrijdag gemeld.

Door ANP - 20-1-2017, 14:46 (Update 20-1-2017, 14:46)

Het karakteristieke pand aan het Lange Voorhout stamt uit 1956 en is een ontwerp van de bekende Hongaars-Amerikaanse architect Marcel Breuer. Het was al een gemeentelijk monument en wordt gezien als voorbeeld van de architectuur uit de jaren van de wederopbouw.

Overigens gaat de Amerikaanse ambassade dit jaar verhuizen naar een nieuw gebouw in Wassenaar. In het leegkomende pand in Den Haag worden dan het Escher Museum en een hotel gevestigd.