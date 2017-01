Extra bloedverdunner patiënt oplosbare stent

DORDRECHT - Patiënten van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht die een biologisch oplosbare stent in het hart hebben, moeten tot drie jaar na het plaatsen van deze stent een extra, tweede, bloedverdunner nemen. Een stent is een buisje dat wordt gebruikt om bijvoorbeeld een bloedvat open te houden.

Door ANP - 20-1-2017, 20:28 (Update 20-1-2017, 20:28)

Uit een grote internationale studie waaraan het ziekenhuis deelneemt, blijkt dat er tot drie jaar na het plaatsen van deze soort stent een licht verhoogde kans is op vorming van bloedstolsel in de stent. Daarbij kan deze plotseling dicht gaan zitten, waarbij een hartinfarct kan ontstaan.

De kans dat dit gebeurt is erg klein, maar het bleek wel vaker voor te komen dan bij metalen stents, zo meldt het ziekenhuis op de website.