Netto uitkering compenseert AOW-gat Defensie

DEN HAAG - Voormalige militairen en burgermedewerkers van Defensie die kampten met een AOW-gat krijgen het AOW-bedrag voortaan niet meer bruto maar netto uitgekeerd. De AOW die zij zijn misgelopen wordt hiermee ,,volledig gecompenseerd''. Dat heeft minister Jeanine Hennis van Defensie vrijdag bekendgemaakt.

Door ANP - 20-1-2017, 22:20 (Update 20-1-2017, 22:20)

Oud-medewerkers ontvangen ook nog compensatie om andere nadelige premie-effecten op te vangen. Hennis maakte in december bekend dat zij de medewerkers extra zou gaan compenseren.

De medewerkers genoten een wachtgeldregeling tot ze 65 werden. Maar doordat de pensioenleeftijd is verhoogd naar 67, zaten zij met een financieel gat. Zij kregen hiervoor wel compensatie, maar de rechter oordeelde eerder dat die onvoldoende was. Zo'n 17.500 mensen kampten hiermee.

Een groot aantal oud-militairen was in november uit protest naar de Tweede Kamer gekomen. Het financiële nadeel dat zij hadden kon honderden euro's per maand bedragen, tot het moment dat zij 67 werden en AOW ontvingen.