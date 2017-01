Joviale coach, koude maniak

MIJDRECHT - Jarenlang vormde basketbaltrainer Edmar D. de hoeksteen van jeugdteams door het hele land. Maar achter het imago van joviale coach ging een ijskoude seksmaniak schuil. Hij blijkt meer slachtoffertjes te hebben gemaakt dan waar hij voor veroordeeld is.

Door Wouter Laumans en Joris Polman - 21-1-2017, 7:00 (Update 21-1-2017, 7:00)

De woning van zijn coach kan hij, zestien jaar later, nog tot in de kleinste details beschrijven. De tuin met de basket. De bruine kast beneden, waarin de sterke drank stond. De trap naar boven. De strijkbout. De basketbal met handtekeningen in...