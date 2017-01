Pechtold: sluit elkaar niet uit

DEN HAAG - D66-lijsttrekker Alexander Pechtold vindt dat politieke partijen zich in de verkiezingscampagne minder hard tegen elkaar moeten afzetten. Hij roept ,,redelijke en constructieve partijen'' op elkaar niet uit te sluiten en vooral wél samen te werken.

20-1-2017, 22:44

In het AD zegt Pechtold: ,,Iedereen gaat over zijn eigen terminologie, maar ik wil voorkomen dat mensen de dag na de verkiezingen wakker worden en vooral weten wat hun partij niet wil en met wie niet. Dit zorgt alleen maar voor chagrijn in de toekomst.''

Pechtold denkt dat kiezers hun buik vol hebben van schreeuwerige campagnes vol breekpunten. Zo hebben meerdere partijen volgens hem ,,in verschillende bewoordingen'' de VVD uitgesloten en is ook het CDA tekeergegaan tegen premier en VVD-leider Mark Rutte.

Pechtold wijst erop dat er straks weer een coalitie nodig is. ,,Ik roep ertoe op dat we als politici niets zeggen wat we niet waar kunnen maken, want de kiezer heeft er zo tabak van.''