ANP Links wil pact sluiten ​over arbeidsmarkt

DEN HAAG - De drie progressieve partijen PvdA, SP en GroenLinks willen een pact sluiten over de arbeidsmarkt. GroenLinks-voorman Jesse Klaver sloot zich zaterdag aan bij de oproep hiertoe van PvdA-leider Lodewijk Asscher. Emile Roemer, fractievoorzitter van de SP, had al ingestemd, meldde Asscher zaterdag in het AD.

Door ANP - 21-1-2017, 5:40 (Update 21-1-2017, 11:41)

,,De onzekerheid over werk is heel groot. De VVD wil minder ontslagbescherming, eindeloos veel contracten en stoppen met de cao. Ik denk dat de 5 miljoen mensen met een vast contract dan slechter af zijn. Daarom moeten we als progressieve partijen voor de verkiezingen laten zien dat het ook anders kan", stelde Asscher.

Jesse Klaver van GroenLinks ziet het wel zitten. ,,Prima voorstellen voor goed en eerlijk werk. Samen staan we sterk'', laat hij zaterdag weten.

Gigantisch gezamenlijk probleem

Asscher ontkent dat hij uit strategisch oogpunt samenwerking op links zoekt, nu zijn partij in de peilingen de kleinste linkse partij is. De drie partijen kunnen volgens peilingen rekenen op 35 zetels, evenveel als de PvdA-fractie nu in de Kamer heeft. ,,Dat is een gigantisch gezamenlijk probleem."

Verdere samenwerking tussen de drie linkse partijen in aanloop naar de verkiezingen lijkt direct niet voor de hand te liggen. Klaver heeft steeds gezegd dat de linkse partijen vooral na de verkiezingen de handen ineen moeten slaan.

Goede tijden

Mocht de PvdA toch weer groot worden, dan zal Asscher ook gaan samenwerken op links: ,,Er moeten weer goede tijden aanbreken voor links."

In een reactie noemt Han Busker, kandidaat-voorzitter FNV, het goed dat progressieve partijen zich hierover uitspreken en een verbond willen sluiten voor meer vaste banen. ,,De vakbond knokt hier dagelijks voor, hier moeten we samen voor opkomen. Het is belangrijk dat de doorgeslagen flexibilisering wordt aangepakt en dat mensen weer echte banen krijgen met zekerheid'', vindt Busker.