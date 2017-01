OM bekijkt nieuwe melding Mijdrechter

UTRECHT - Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt een nieuwe melding over een man uit Mijdrecht. De destijds 49-jarige man is begin januari veroordeeld tot 3,5 jaar cel plus tbs met dwangverpleging voor het seksueel misbruiken van drie pupillen van de basketbalvereniging waar hij coach was en aanranding van een minderjarige.

Door ANP - 21-1-2017, 10:45 (Update 21-1-2017, 10:45)

Ook heeft hij tussen 2014 en 2016 twaalf minderjarige jongens aangezet tot seksuele handelingen voor de webcam door zich voor te doen als jong meisje.

Een woordvoerder van het OM geeft zaterdag na een bericht hierover van De Telegraaf aan dat de binnengekomen melding gaat ,,over het gedrag'' van de man, zonder verder details te geven. De melding houdt geen verband met de activiteiten van de man als basketbalcoach.