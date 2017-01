Duizenden protesteren tegen intolerantie

AMSTERDAM/DEN HAAG - Op het Museumplein in Amsterdam zijn zaterdagmiddag zo’n 3000 mensen bij elkaar gekomen voor de eerste Nederlandse versie van de zogenoemde Women's March. Er werd gezongen en de sfeer was volgens de organisatie heel gemoedelijk. Ook in Den Haag verzamelen zich enkele honderden mensen voor eenzelfde bijeenkomst.

Door ANP - 21-1-2017, 16:07 (Update 21-1-2017, 16:07)

Niet alleen vrouwen, maar opvallend veel mannen deden mee aan de marsen die gericht zijn tegen ongelijkheid en intolerantie naar aanleiding van de inauguratie van president Donald Trump.

Op het Museumplein was een van de honderden marsen die zaterdag wereldwijd plaatsvonden. De aanwezigen maken zich sterk voor gelijke rechten en gelijke behandeling van alle minderheden.

In Washington worden later zaterdag honderdduizend deelnemers verwacht voor de Women's March.