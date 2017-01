Van Dam tevreden over op maat gesneden G20-top

BERLIJN - Nederland is zondag voor het eerst in jaren officieel aangeschoven bij een bijeenkomst van de G20, de club van belangrijkste economieën. Staatssecretaris Martijn van Dam van Landbouw trof bij toeval een agenda die Nederland past als een oude jas.

Door ANP - 22-1-2017, 14:34 (Update 22-1-2017, 14:34)

Economische zwaargewichten als de Verenigde Staten, China en de Europese Unie bespraken in Berlijn hoe ze onder meer verzilting en resistentie door overmatig antibioticagebruik kunnen tegengaan. ,,Dat was tweemaal in de roos'', vertelt Van Dam, ,,want Nederland loopt voorop in de veredeling van gewassen om die beter bestand te maken tegen zout water. Verder bepleiten we een veel spaarzamer omgang met antibiotica en daarin geven we ook het goede voorbeeld.''