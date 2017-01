Zijlstra kraakt rechtse aanvallen op media

DEN HAAG - VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra maakt zich zorgen over de aanvallen van rechts-populistische politici op de media. Het idee dat media zouden liegen als ze andere geluiden laten horen is ,,niet normaal'', zei Zijlstra in het Radio 1-programma Stand.NL.

Door ANP - 23-1-2017, 12:00 (Update 23-1-2017, 12:00)

Zijlstra werd gevraagd naar de bijeenkomst van Europees politiek rechts, afgelopen weekeinde in het Duitse Koblenz. Daar spraken onder anderen Geert Wilders en Marine Le Pen. ,,Een van de belangrijkste verworvenheden is de vrijheid van meningsuiting, die vertaalt zich naar persvrijheid'', stelde Zijlstra. ,,Kijk naar Trump. Dan zie je foto's van de inauguratie en de vergelijking met Obama. Dan bevalt de werkelijkheid hem niet en gaat hij die verdraaien.''

Volgens de nummer drie op de kandidatenlijst van de VVD maken politici als Wilders en Le Pen zich hier ook schuldig aan. ,,Die zeggen 'ik heb een eigen werkelijkheid en als de pers die niet vertelt, liegen ze'. Als we die kant opgaan wordt het een heel enge wereld'', waarschuwt Zijlstra.