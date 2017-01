Zaak Van der G. deels achter gesloten deuren

AMSTERDAM - De zaak tegen Volkert van der G. wordt maandag deels achter gesloten deuren behandeld. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. De advocaat van de moordenaar van politicus Pim Fortuyn had gevraagd de hele zaak achter gesloten deuren te behandelen, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

23-1-2017

De zaak gaat maandag over of Van der G. opnieuw de gevangenis in moet voor de duur van een jaar. Het Openbaar Ministerie had dat verzoek ingediend omdat Van der G. de voorwaarden van de voorwaardelijke vrijlating zou hebben geschonden.

De gesprekken die Van der G. met de reclassering heeft gevoerd, worden besloten behandeld.