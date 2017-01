Van der G.: contact met reclassering onveilig

AMSTERDAM - Volkert van der G. heeft geen vertrouwen in zijn contacten met de reclassering, heeft hij maandag aan de rechtbank in Amsterdam laten weten. ,,De enige hulp die ik van Reclassering Nederland heb gekregen, is hulp van de wal in de sloot", aldus de moordenaar van Pim Fortuyn. ,,Het contact met reclassering en het Openbaar Ministerie ervaar ik als buitengewoon onveilig."

Centraal bij de behandeling van de zaak staat de vraag of Van der G. weer terug de gevangenis in moet omdat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating zou hebben geschonden. In de verplichte gesprekken bij de reclassering ziet het OM namelijk een patroon van tegenwerking. ,,Reclassering Nederland heeft mij beloofd dat de gesprekken veilig zijn en de rapportages nooit aan het OM geleverd zouden worden. Daarna werden er ineens opnames van de gesprekken gemaakt, die vervolgens naar het OM gingen", aldus Van der G. in een door hem geschreven, tien kantjes lange verklaring.