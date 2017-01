FNV stapt naar rechter om Holland Casino

DEN HAAG - Vakbond FNV wil meer zekerheden voor personeel van Holland Casino en stapt om die reden naar de rechter. Dat meldde de vakbond maandag in een verklaring, waarin het de politiek opriep om de marktwerking in de casinosector tegen te houden. Volgens de bond is onder meer het personeel van Holland Casino niet gebaat bij de vrije markt voor gokbedrijven.

Door ANP - 23-1-2017, 14:21 (Update 23-1-2017, 14:21)

Eerder werd bekend dat de verkoop van staatsbedrijf Holland Casino dit jaar kan beginnen. De regering vindt het geen taak meer van de overheid om gokbedrijven te hebben. In de slepende onderhandelingen over een nieuwe cao bij Holland Casino wordt volgens de bond al voorgesorteerd op een eventuele verkoop. Medewerkers zouden onder meer nauwelijks profiteren van de stijgende winst en omzet van het bedrijf.

Via de rechter hoopt de FNV nu meer zekerheden voor personeel af te kunnen dwingen. Eerder eiste personeel van Holland Casino al meer zekerheid over banen en arbeidsvoorwaarden nu het bestuur werk maakt van de voorgenomen privatisering van het casinobedrijf.