ANP Oppositie vindt oproep Rutte ongeloofwaardig

DEN HAAG - De oproep maandag van premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte aan mensen om Nederland te verlaten als ze het niet eens zijn met de normen en waarden in ons land, valt niet in goede aarde bij oppositiepartijen in de Tweede Kamer.

Door ANP - 23-1-2017, 16:39 (Update 23-1-2017, 16:39)

Rutte heeft vier jaar als premier hieraan niets gedaan, stelde CDA-voorman Sybrand Buma maandag tegen EenVandaag op NPO Radio 1. Om dan twee maanden voor de verkiezingen hiermee te komen is volgens hem ,,absoluut ongeloofwaardig''.

Jesse Klaver van GroenLinks gaf een soortgelijke mening op Twitter: ,,Ongeloofwaardig van Rutte om na 6 jaar stimuleren van egoïsme zich nu op te werpen als hoeder van normen en waarden''. Geert Wilders van de PVV reageerde ook via datzelfde sociale medium: ,,Mark Rutte: de man van de open grenzen, de asieltsunami, de massa-immigratie, de islamisering, de leugens en het bedrog.''

Rutte deed zijn uitspraken in een interview in het AD, maar de VVD zette ook paginagrote advertenties in landelijke kranten met een soortgelijke boodschap.