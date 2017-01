Celstraf voor internetoplichter

AMSTERDAM - Een 40-jarige man moet 38 maanden (ruim drie jaar) de cel in voor oplichting en witwassen. Het gaat om omvangrijke oplichting via internet. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam maandag besloten. Eerder had de rechtbank hem veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden, met aftrek van voorarrest.

Door ANP - 23-1-2017, 18:36 (Update 23-1-2017, 18:36)

De man incasseerde betalingen van mensen die spullen op internet hadden besteld, maar die nooit werden geleverd. Ook bestelde hij goederen bij leveranciers zonder ervoor te betalen.

Het Openbaar Ministerie had vijf jaar celstraf geëist, ook met aftrek van voorarrest.