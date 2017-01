EOD onderzoekt voorwerp in garagebox Almere

ANP EOD onderzoekt voorwerp in garagebox Almere

ALMERE - Aan de Omroepweg in Almere doet de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) maandagavond onderzoek naar een voorwerp in een garagebox. De marechaussee vond dat voorwerp toen ze bezig was met een lopend strafrechtelijk onderzoek.

Door ANP - 23-1-2017, 19:07 (Update 23-1-2017, 19:07)

Politieagenten hebben de omgeving afgezet.