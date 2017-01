Tipgeld voor oplossing roofmoord Winschoten

ANP Tipgeld voor oplossing roofmoord Winschoten

GRONINGEN - Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft dinsdag 15.000 euro tipgeld uitgeloofd voor informatie die leidt tot de oplossing van de moord op de 82-jarige Sietze Grave uit Winschoten.

Door ANP - 24-1-2017, 10:37 (Update 24-1-2017, 10:37)

In verband met het vastgelopen onderzoek worden woensdag ook flyers met opsporingsvragen uitgedeeld in de buurt van de woning waar Grave om het leven werd gebracht. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 augustus 2016 in de Hyacintstraat in Winschoten. Uit de woning zijn een flink geldbedrag en sieraden gestolen.

De recherche is vooral benieuwd naar de identiteit van een vrouw, die na het misdrijf in de buurt is gezien en een portemonnee weggooide. Ook zijn rond het tijdstip van het misdrijf twee onbekende mannen in het bijzijn van een vrouw gezien. De kleindochters van Grave proberen via Facebook eveneens tips over de roofmoord in te winnen.