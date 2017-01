Ontruiming ExxonMobil Botlek na vrijkomen gas

ANP Ontruiming ExxonMobil Botlek na vrijkomen gas

ROTTERDAM - Een deel van het terrein van ExxonMobil in het haven- en industriegebied Botlek in Rotterdam is dinsdagmiddag ontruimd nadat daar gas was vrijgekomen. Hulpdiensten zijn ter plaatse, aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio Rijnmond. Volgens haar is bij het bedrijf aan de Botlekweg brandbaar waterstofgas ontsnapt. Er zijn geen berichten over slachtoffers.

Door ANP - 24-1-2017, 13:47 (Update 24-1-2017, 13:47)