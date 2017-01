Animatiefilm Dudok de Wit in race voor Oscar

AMSTERDAM - De film The Red Turtle van de Nederlandse regisseur Michael Dudok de Wit is genomineerd voor een Oscar. Dat heeft de organisatie achter de filmprijzen dinsdag bekendgemaakt. De tekenfilm dingt mee in de categorie beste animatiefilm.

Door ANP - 24-1-2017, 14:50 (Update 24-1-2017, 15:28)

De woordeloze animatiefilm, waar Dudok de Wit meer dan tien jaar aan werkte, viel eerder al in de prijzen op het filmfestival van Cannes. In 2001 won de regisseur een Oscar voor zijn korte, ontroerende animatiefilm Vader en dochter (Father and Daughter).

The Red Turtle gaat over een man die op een onbewoond eiland bevriend raakt met een schildpad. Al meer dan 80.000 mensen in Nederland hebben hem gezien in de bioscoop. De film moet het in Los Angeles onder meer opnemen tegen Disney-films Zootopia en Vaiana.

Elle

,,Dit is echt fantastisch'', reageert de 63-jarige regisseur dinsdag op het nieuws over zijn Oscar-nominatie. ,,Financiers en producenten hebben een groot risico genomen door deze film aan te durven. Deze nominatie is ook vooral een verdienste voor al die mensen'', zegt Dudok de Wit bescheiden. ,,Het is een kleine film met een bijzonder verhaal. Het getuigt van veel lef dat de Academy voor deze titel heeft gekozen en niet bijvoorbeeld voor een film als Finding Dory.''

De uitreiking van de Oscars, ook wel Academy Awards, vindt plaats op 26 februari. In de categorie beste actrice maakt Isabelle Huppert kans op een beeldje. In de thriller Elle van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven speelt ze een vrouw die op zoek gaat naar haar verkrachter.