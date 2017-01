Wilders laakt uitsluiting door anderen

ANP Wilders laakt uitsluiting door anderen

DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders vindt het ,,ondemocratisch en een belediging aan miljoenen kiezers'' als zijn partij wordt uitgesloten van de vorming van een coalitie na de verkiezingen. Wilders reageerde daarmee dinsdag op uitspraken van de meeste partijen om de PVV uit te sluiten.

Door ANP - 24-1-2017, 17:48 (Update 24-1-2017, 17:48)

De PVV-leider zei zelf wel bereid te zijn met anderen samen te werken. Hij vindt dat winnaars van de verkiezingen altijd de kans moeten krijgen om mee te doen in een kabinet. ,,Dat die partij, stel dat dat de PVV is, ook met andere partijen moet samenwerken en concessies zal moeten doen, dat spreekt voor zich. Maar een partij bij voorbaat uitsluiten en miljoenen kiezers aan de kant zetten, is ondemocratisch.''

De mensen hebben dat volgens hem zelf in de hand. ,,Hoe groter een partij wordt, hoe moeilijker het zal zijn om die te negeren'', aldus Wilders. Hij vindt dat de PVV tijdens de gedoogperiode van het eerste kabinet Rutte al heeft laten zien dat er compromissen met hem zijn te maken.