Asscher: Rutte toch geen slap aftreksel

ANP Asscher: Rutte toch geen slap aftreksel

DEN HAAG - Premier Mark Rutte (VVD) is dan toch geen slap aftreksel van een populist. Vicepremier Lodewijk Asscher van de PvdA had dat maandag gezegd nadat in kranten een spraakmakende advertentie van Rutte was verschenen. Asscher schrijft nu op Facebook dat hij Rutte niet zo had moeten noemen.

Door ANP - 25-1-2017, 16:27 (Update 25-1-2017, 16:27)

,,Dat is onaardig en voor je het weet blijft dat hangen'', aldus Asscher woensdag. ,,Maar zijn advertentie schoot mij, en vele Nederlanders met mij, behoorlijk in het verkeerde keelgat.''

De PvdA-lijsttrekker blijft wel achter de kritiek staan die hij eerder uitte op de advertentie waarin wordt gesteld dat mensen die de Nederlandse normen en waarden niet delen maar moeten vertrekken. Als je iets niet bevalt, ga je dingen veranderen, benadrukt Asscher.