ANP Reisadvies voor Gambia versoepeld

DEN HAAG - Het risico op onrust in Gambia is niet helemaal weg, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizen naar het West-Afrikaanse land niet meer af. Het ministerie heeft het officiële reisadvies, dat een belangrijke leidraad is voor reisorganisaties, woensdag versoepeld nu de machtsoverdracht vreedzaam verloopt.

Door ANP - 25-1-2017, 17:34 (Update 25-1-2017, 17:34)

Oud-president Yahya Jammeh koos afgelopen weekend eieren voor zijn geld. Hij besloot onder druk van andere landen uit de regio te vertrekken en het presidentschap over te laten aan Adama Barrow, van wie hij de presidentsverkiezingen heeft verloren. Jammeh weigerde tot voor kort op te stappen. Daarop stuurden andere West-Afrikaanse landen duizenden militairen naar het kleine Gambia.

Voor Buitenlandse Zaken waren de politieke crisis en de militaire dreiging aanleiding om reizen naar Gambia en dan met name de hoofdstad Banjul af te raden.