Corendon negeert 'betuttelend' advies Tunesië

DEN HAAG - Corendon vindt het prima te verdedigen om in weerwil van het negatieve reisadvies vakantiereizen naar Tunesië aan te bieden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag raadt mensen vanwege het risico op terrorisme af om voor hun plezier naar het Noord-Afrikaanse land te gaan. De reisorganisatie breekt daarmee met de gewoonte van de reisbranche om de officiële reisadviezen te volgen, tot ergernis van het ministerie.

25-1-2017

,,Wij vinden dit heel onverstandig. Veiligheid voor Nederlanders staat voorop en daar willen we niet mee stunten'', zei een woordvoerster van het departement woensdag. Volgens haar is zoiets niet eerder gebeurd. Het ministerie heeft zijn bezwaren overgebracht. ,,Maar het blijft een advies. Mensen en organisaties mogen zelf beslissen.''

Topman van Corendon Steven van der Heijden noemt het reisadvies betuttelend. ,,Consumenten zijn anno 2017 mondig en wijs genoeg om zelf te bepalen of ze ergens heen kunnen'', zegt hij. Bovendien wijkt het advies af van het Franse. ,,Frankrijk zet Tunesië op geel. Waarom zouden Nederlanders meer risico lopen?''

Aanslagen

In de zomer van 2015 pleegde een terrorist een bloedige aanslag op het strand van de badplaats Sousse. Daarbij kwamen 38 mensen om het leven. De meeste slachtoffers waren Britse toeristen. Later dat jaar werd een bus opgeblazen in de hoofdstad Tunis, met doden en gewonden tot gevolg. Maar sindsdien zijn er geen grote aanslagen gepleegd. Van der Heijden wijst erop dat bezoekers van Frankrijk de afgelopen twee jaar meer risico liepen op terroristisch geweld.

Buitenlandse Zaken benadrukt dat het reisadvies niet alleen is gebaseerd op openbare bronnen, maar ook op informatie van inlichtingendiensten. De directeur van Corendon vindt dat niet overtuigend. ,,De Fransen hebben dezelfde informatie, mag ik aannemen. Wellicht heeft Frankrijk zelfs betere bronnen. Het was een Franse kolonie en Fransen vormen de grootste groep toeristen.''