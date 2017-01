Toeval belangrijk bij aansluiting Hofstadgroep

ANP Toeval belangrijk bij aansluiting Hofstadgroep

LEIDEN - Toeval speelt een grotere rol bij de vraag waarom mensen zich aansluiten bij een terreurgroep, dan werd aangenomen. Zo belandde een van de leden van de Hofstadgroep daar omdat hij zich verveelde, omdat hij geen stageplek had.

Door ANP - 26-1-2017, 4:08 (Update 26-1-2017, 4:08)

,,Hij ging naar de moskee, stelde vragen over het geloof en werd doorverwezen naar iemand van wie later bleek dat hij bij de Hofstadgroep hoorde. Zo zijn er meer voorbeelden, aldus Bart Schuurman, terrorismeonderzoeker aan de Universiteit van Leiden in het AD. Hij promoveert donderdag op een studie naar de Hofstadgroep. Hij sprak met zes voormalige 'leden' en mocht de politiedossiers inzien.

,,Toeval is wellicht een onbevredigende verklaring voor terrorisme, maar blijkt bij de Hofstadgroep cruciaal te zijn geweest. En vaststellen dat een verdachte gestoord is, is natuurlijk comfortabel: dat maakt hen anders dan wij. Maar de werkelijkheid is dat terroristen doorgaans niet veel anders zijn dan wij. Tussen de verdachten die voor de rechter verschenen, zaten voor zover ik weet, niet meer mensen met een stoornis dan gemiddeld in de samenleving voorkomt. Terroristen zijn net mensen."

Volgens de onderzoeker focusten we ons nu op radicalisering, terwijl het bij terreurgroepen vaak gaat om het zoeken van kameraadschap.