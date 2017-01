Schikking bouwbedrijven na instorten dak

ENSCHEDE - Twee bouwbedrijven hebben met het Openbaar Ministerie een schikking getroffen na het dakdrama in het stadion van FC Twente in 2011. Er zal niemand worden vervolgd.

26-1-2017

De Bouwcombinatie Grolsch Veste en Voortman Staalbouw betalen volgens het OM allebei een boete van 50.000 euro en maken een bedrag van 75.000 euro over aan het Fonds Slachtofferhulp.

Bij de verbouwing van het stadion van FC Twente in Enschede stortte in 2011 een deel van het dak in. Daarbij kwamen twee mensen om het leven en vielen negen gewonden. Volgens het OM kunnen de slachtoffers en nabestaanden leven met de schikking. Ze wilden vooral dat de verantwoordelijken een vorm van straf krijgen. Ze willen dit hoofdstuk in hun leven afsluiten en liever niet alles nog een keer beleven bij een strafzaak, aldus het OM.

Het gerechtshof in Arnhem besloot eerder deze maand de directeur van een bouwbedrijf en de toenmalige uitvoerder niet langer te vervolgen voor hun betrokkenheid bij het instorten van het dak.