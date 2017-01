Haagse politie klaagt over juriste VN-hof

ANP Haagse politie klaagt over juriste VN-hof

DEN HAAG - De Haagse politie dient bij de president van het Internationaal Hof van Justitie een klacht in wegens de aantijgingen die een Amerikaanse juriste via Facebook verspreidt.

Door ANP - 26-1-2017, 12:15 (Update 26-1-2017, 12:38)

De bij het VN-hof in Den Haag werkzame juriste Chaka Laguerre beschuldigt de Haagse politie via sociale media ervan te zijn mishandeld door agenten en het slachtoffer te zijn geworden van discriminatie. Dat is volgens haar relaas op dinsdagmorgen gebeurd. ,,Ik ben blij dat ik nog in leven ben'', schrijft zij, nadat zij wegens verzet tegen de politie was aangehouden.

De politie in Den Haag heeft in een verklaring donderdagmorgen afstand genomen van de beschuldiging van racistisch politiegeweld. Die bewering noemt zij ,,volstrekt ongegrond''. Dankzij beelden van cameratoezicht is volgens de politie duidelijk te zien dat de vrouw een verkeersovertreding maakte, waarna zij met haar fiets aan een identiteitscontrole probeerde te ontkomen en zich verzette tegen de politie.

Pasje

De dertigjarige Amerikaanse stelt echter dat ze haar pasje van het Internationaal Hof van Justitie aan de agenten toonde, omdat ze niet met haar paspoort over straat gaat.

Volgens de lezing van de politie negeerde de vrouw dinsdag op de kruising van de Anna Paulownastraat en de Zeestraat met de fiets aan haar hand een rood verkeerslicht. Een passerende stadsbus miste de vrouw op een haar na. Toen ze door agenten daarop werd aangesproken en zich niet kon identificeren, zou ze zijn weggelopen. Vervolgens zou zij zich fel tegen aanhouding hebben verzet. De politie verklaart dat de vrouw is aangehouden wegen gevaarlijk verkeersgedrag en een proces-verbaal heeft gekregen voor het niet tonen van een geldig identiteitsbewijs.