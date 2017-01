Liveblog: debat minister Van der Steur over bonnetjesaffaire

ANP Van der Steur en Rutte donderdag naar Kamer

DEN HAAG - Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) en premier Mark Rutte moeten donderdag opheldering geven aan de Tweede Kamer. Opnieuw gaat het over de rol van Van der Steur in de nasleep van de Teevendeal.

Door Internetredactie - 26-1-2017, 13:29 (Update 26-1-2017, 13:32)

Het draait om de vraag of VVD'er Van der Steur in 2015 toen hij nog Kamerlid was de hand heeft gehad in het achterhouden van informatie voor de Tweede Kamer. Daarbij ging het om bedragen die gemoeid waren met de deal die Fred Teeven als officier van justitie sloot met crimineel Cees H.

Van der Steur plaatste 23 kanttekeningen bij de conceptantwoorden die de minister wilde geven. Die kanttekeningen leidden begin deze week tot ophef.

Ook zou hij met sommige opmerkingen hebben geprobeerd de affaire te verdoezelen. Zo luidde een kanttekening: 'Weghalen. Nodigt onnodig uit tot discussie’. Van der Steur stelt nu dat hij met die opmerking wilde aangeven dat een vraag eerder al voldoende was beantwoord.

Volgens Van der Steur is er geen nieuws. Hij stelt dat de commissie-Oosting die de gang van zaken heeft onderzocht de beschikking had over alle informatie en dat de feiten al zijn besproken tijdens een Kamerdebat in december 2015. Ook stelt hij dat hij helemaal niet heeft voorgesteld de bedragen te schrappen uit een Kamerbrief.

App-gebruikers volgen de liveblog hier.