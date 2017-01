Varkensziekte PED bereikt Brabant en Limburg

DEVENTER - De zeer besmettelijke en gevaarlijk varkensziekte PED heeft in januari de 'varkensrijke' gebieden in Oost-Brabant en Noord-Limburg bereikt. PED veroorzaakt diarree bij varkens en is vooral zeer gevaarlijke voor biggetjes die een besmetting vaak niet overleven. De ziekte kan daarom grote economische schade aanrichten in de varkenshouderij.

Door ANP - 26-1-2017, 13:39 (Update 26-1-2017, 13:39)

PED werd twee jaar geleden voor het eerst ontdekt in Gelderland. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen of andere diersoorten.

In het laboratorium van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) werden deze maand voor het eerst gevallen bevestigd bij bedrijven in Oost-Brabant en Noord-Limburg, regio's met miljoenen varkens.

Het exacte aantal besmettingen is niet bekend omdat er geen meldingsplicht is voor de ziekte, aldus een GD-woordvoerster. De GD zegt dat het cruciaal is dat hygiënemaatregelen op varkensbedrijven goed worden nageleefd.