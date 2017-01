Buma: het ging de premier niet om de waarheid

DEN HAAG - In de nasleep van de Teevendeal ging het premier Mark Rutte niet om de waarheid, maar om de bescherming van de VVD-top op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat zei CDA-leider Sybrand Buma donderdag in het debat over de kwestie.

,,Omdat voor hem niet de waarheid, maar het politieke leven van de VVD-bewindslieden vooropstond. Dat rechtvaardigde voor hem een doofpot", zei Buma. Hij zei verder ,,heel, heel sterk" te twijfelen aan de bewering van minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie dat hij de Kamer ,,juist en zorgvuldig" wilde informeren.