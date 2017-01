PvdA: stevig verweer Van der Steur nodig

ANP PvdA: stevig verweer Van der Steur nodig

DEN HAAG - Regeringspartij PvdA vindt dat minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) ,,met een stevig verweer'' moet komen maar trekt nog geen conclusies. Dat heeft PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken donderdag gezegd.

Door ANP - 26-1-2017, 16:39 (Update 26-1-2017, 16:39)

Van der Steur verdedigt zich donderdag tegen aantijgingen dat door zijn toedoen informatie over de Teevendeal aan de Tweede Kamer is onthouden. Hoewel Kuiken nog geen conclusie wil trekken, heeft ze wel kritische vragen voor de minister. Ze spreekt van ,,nieuwe feiten'' en ,,een brief die we niet eerder hebben gezien''.

Kuiken verwijt premier Mark Rutte in de kwestie ,,een formalistische houding" te hebben aangenomen. Rutte wilde niet met staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) praten over de deal die Teeven eerder sloot als officier van justitie met een hasjhandelaar. Dat zou staatsrechtelijk niet correct zou zijn, zei Rutte eerder.