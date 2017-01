Van der Steur overtuigt oppositie niet

DEN HAAG - De verdediging van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) in het debat over de Teevendeal donderdag overtuigt een felle oppositie vooralsnog niet. De bewindsman houdt vol dat hij juist wilde dat de Kamer meer informatie kreeg.

Door ANP - 26-1-2017, 18:30 (Update 26-1-2017, 18:54)

,,Door uw interventie zijn cijfers uit de Kamerbrief gehaald", stelde PVV-leider Geert Wilders. De fractievoorzitter van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, sprak over ,,verbale uitvluchten" van de minister. Emile Roemer (SP): ,,U heeft ons gewoon bedonderd." Volgens D66 zoekt de minister alleen naar ,,uitvluchten".

Volgens Van der Steur probeerde hij juist te bereiken dat er meer informatie naar de Kamer ging toen hij adviezen gaf aan voormalig justitieminister Ivo Opstelten. Van der Steur stelt dat hij ook niet weet waarom de voor de Kamer cruciale bedragen die met de Teevendeal waren gemoeid eruit werden gehaald. Hij ging er naar eigen zeggen van uit dat ze bekend zouden worden gemaakt.

Niet meer relevant

De oppositie vraagt zich af waarom Van der Steur niet later alsnog heeft ingegrepen toen de bedragen uit de antwoorden op Kamervragen bleken te zijn geschrapt. De minister stelt dat hij het laatste concept van de antwoorden niet meer heeft gezien en dat daarna al snel het betaalbewijs van de Teevendeal boven water was gekomen. Daardoor was zijn kennis volgens hem niet meer relevant.

Attje Kuiken van coalitiepartner PvdA concludeerde dat Van der Steur er in ieder geval ,,niet actief'' aan heeft bijgedragen dat de informatie openbaar zou worden gemaakt.