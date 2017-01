Minister Van der Steur stapt op om Teevendeal

DEN HAAG - Ard van der Steur neemt ontslag als minister van Veiligheid en Justitie. Dat maakte hij donderdag zichtbaar emotioneel bekend in de Tweede Kamer tijdens een debat over de Teevendeal. Hij is de derde bewindspersoon van VVD-huize die over de kwestie valt.

Door ANP - 26-1-2017, 20:07 (Update 26-1-2017, 20:23)

Na de eerste termijn van het debat zei van der Steur te merken dat zijn antwoorden ,,er niet toe doen". ,,Velen hebben hun politiek oordeel al geveld.''

Hij zei verder al voor het debat premier Mark Rutte op de hoogte te hebben gesteld dat hij aan het einde van de eerste termijn zijn ontslag zou indienen. ,,Ik wilde dit debat voeren omdat ik mij wilde verdedigen tegen onterechte beschuldigingen die ongefundeerd zijn en niet op feiten zijn gebaseerd.''

Zichtbaar aangeslagen

Hij zei verder anderhalf jaar met ,,hart en ziel'' op zijn ministerie te hebben gewerkt ,,om Nederland veiliger te maken". Hij dankte verder zijn ,,loyale medewerkers" en zijn staatssecretaris en ,,vriend'' Klaas Dijkhoff.

Toen de zichtbaar aangeslagen Van der Steur de Kamer verliet, wilde hij niets meer tegen de aanwezige journalisten kwijt. Op de vraag waarom, zei hij: ,,Omdat ik naar huis wil".

Ivo Opstelten

De zaak kwam begin deze week weer in het nieuws door een boek van verslaggever Bas Haan van Nieuwsuur. Daarin stelt hij dat Van der Steur als Kamerlid en minister informatie over de deal had achtergehouden. De oppositie reageerde verbolgen.

De kwestie kostte minister Ivo Opstelten en zijn staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie in het voorjaar van 2015 al de kop.