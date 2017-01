Van der Steur zesde bewindsman die weggaat

DEN HAAG - Ard van der Steur is de zesde bewindspersoon uit het tweede kabinet van premier Mark Rutte die vroegtijdig vertrekt. De VVD-minister van Veiligheid en Justitie kondigde donderdag zijn ontslag aan. Hij is de derde VVD-bewindsman die verdwijnt in de nasleep van de Teevendeal.

Door ANP - 26-1-2017, 20:13 (Update 26-1-2017, 20:13)

De laatste die opstapte uit het kabinet was staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Zij verliet de coalitie van VVD en PvdA in oktober 2015 toen zij haar verantwoordelijkheid nam voor het falen van de hogesnelheidstrein Fyra.

Ruim een half jaar eerder had de Teevendeal al minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie de kop gekost. In december daarop pakte Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg haar biezen om haar rol in die zaak.

Weekers

De eerste bewindsman die opstapte uit Rutte II was Co Verdaas (PvdA) in december 2012. Hij was staatssecretaris van Economische Zaken, maar kwam in opspraak door zijn declaratiegedrag in zijn vorige baan als gedeputeerde in de provincie Gelderland.

VVD-staatssecretaris van Financiën Frans Weekers was eind januari 2014 de volgende die verdween. Hij trad af aan het einde van een urenlang en voor hem pijnlijk verlopen debat over problemen bij de Belastingdienst met de uitbetaling van huur- en zorgtoeslagen.