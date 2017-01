Arrestaties na diefstal voetbalspandoeken

ANP Arrestaties na diefstal voetbalspandoeken

GRONINGEN - De noordelijke derby tussen FC Heerenveen en FC Groningen van aanstaande zondag doet de spanningen hoog oplopen. Afgelopen weekeinde werd in Groningen zelfs een man mishandeld die in een rugtas spandoeken had met teksten over de Groningse club. De man raakte gewond toen zijn belagers, die deel uitmaken van een supportersgroep uit Heerenveen, hem beroofden van de spandoeken.

Door ANP - 27-1-2017, 15:32 (Update 27-1-2017, 15:32)

In totaal zijn acht personen aangehouden voor de diefstal en de mishandeling. Twee personen zijn inmiddels voor veertien dagen in bewaring gesteld, de zes anderen worden nog voorgeleid aan de rechter-commissaris. De 24-jarige man raakte gewond en moest voor een behandeling naar de dokter.

Het heeft er volgens de politie alle schijn van dat de roof een reactie is op de diefstal van een spandoek uit het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. De acht verdachten zijn inmiddels aangemeld voor een stadionverbod. Mogelijk krijgen ze van de gemeente Heerenveen ook een omgevingsverbod in het gebied van het stadion.

Het onderzoek naar de kwestie is nog niet afgerond.