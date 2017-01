Eis 7 jaar tegen gastouder voor shaken baby

BREDA - Tegen de 44-jarige gastouder Cora O. uit Oosterhout is vrijdag in de rechtbank in Breda zeven jaar cel geëist vanwege doodslag op een baby van vier maanden. Volgens de officier van justitie heeft ze hem zo hard geschud dat die overleed aan het zogenoemde shakenbaby-syndroom.

Door ANP - 27-1-2017, 15:59 (Update 27-1-2017, 16:28)

Dat zou in Oosterhout zijn gebeurd op 17 juni 2013. Een week later overleed de baby met de naam Jimmy. Het jongetje kwam nog gezond bij de gastouder thuis, daarna werd hij huilerig en kreeg O. hem niet stil. ,,Ergens moet het toen bij haar fout zijn gegaan’’, aldus de officier. ,,Ik kan geen andere conclusie trekken.’’

Forensisch deskundigen zijn het niet met elkaar eens. Twee, waaronder het NFI, geven het zogenoemde shakenbaby-syndroom als doodsoorzaak, één juist niet en een vierde vindt dat meer onderzoek nodig is.

Inenting

De moeder van Jimmy maakt vooral de farmaceutische industrie verwijten. Zij kwam in haar slachtofferverklaring met een aanklacht tegen vaccinaties. Het zou slechter zijn gegaan met de baby nadat hij zijn tweede inenting kreeg. ,,Wij geloven Cora’’, aldus de moeder,

Gastouder Cora O. ontkende vrijdag dat ze de baby hard door elkaar schudde. Jimmy werd zoals elke maandag bij de gastouder gebracht. ,,Hij was wel vaker huilerig als zijn vader dan weer wegging’’, vertelde ze. Maar ditmaal werd de baby na half elf veel onrustiger en begon volgens O. ,,met zijn armen en benen te maaien''. De vrouw probeerde het jongetje te troosten, hield hem tegen zich aan, legde hem op een speelkleed en uiteindelijk op bed. Toen ze Jimmy op zeker moment niet meer hoorde, ging ze kijken en zag de baby raar liggen. Ze gaf hem toen wel een duw. Cora: ,,Van: hé, wakker worden.’’ Ze pakte hem op en merkte dat het hele lichaampje slap was, het hoofdje van Jimmy viel achterover. Daarop belde ze meteen 112.

Advocaat Joost Dionisius pleitte voor vrijspraak en tilde zwaar aan de rapporten van deskundigen die het shakenbaby-syndroom in twijfel trokken en aangaven dat er medische oorzaken kunnen zijn.