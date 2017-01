Dit jaar geen Nederlandse F-16's tegen IS

DEN HAAG - Nederlandse F-16's kunnen dit jaar niet meer worden ingezet in de strijd tegen terreurgroep IS in Syrië en Irak. Er is meer tijd nodig om de jachtvliegtuigen weer gereed te krijgen, schrijft minister Jeanine Hennis van Defensie vrijdag aan de Tweede Kamer.

Door ANP - 27-1-2017, 18:55 (Update 27-1-2017, 18:55)

Tussen oktober 2014 en juni 2016 nemen Nederlandse F-16's deel aan de strijd tegen IS. Ze stonden gestationeerd op een basis in Jordanië. Belgische F-16's hebben de taak van de Nederlanders overgenomen. Nederlandse militairen zorgen voor de bewaking op de basis in Jordanië.

De Belgen blijven tot 1 juli aan de missie deelnemen. Eerder meldde het kabinet afhankelijk van behoefte en politieke besluitvorming de taak van de Belgen dan weer te willen over nemen. Hennis laat nu weten dat die datum niet gehaald kan worden. De Nederlandse F-16's kunnen de Belgische toestellen pas vanaf 1 januari 2018 vervangen.