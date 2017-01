Springstof en wapens in woning Echt

ANP Springstof en wapens in woning Echt

ECHT - In een woning in Echt (Limburg) zijn vrijdag een hoeveelheid springstof, meerdere vuurwapens en verdovende middelen aangetroffen. Dat gebeurde tijdens een lopend politieonderzoek, waarbij de woning aan de Zilversparstraat werd doorzocht. Uit voorzorg moesten bewoners van zestien woningen urenlang hun huis uit.

Door ANP - 27-1-2017, 21:50 (Update 27-1-2017, 22:20)

De politie vond in de loop van vrijdagmiddag tijdens het doorzoeken de vermoedelijke explosieven. Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werden ingeschakeld en die stelden vast dat het om springstof ging. De springstof is evenals de wapens en drugs in beslag genomen. In de woning was niemand aanwezig.

De geëvacueerden werden opgevangen door familie, vrienden of in het gemeentehuis en konden vanaf 22.00 uur weer naar hun woning terug.