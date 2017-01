Kabinet steekt 10 miljoen in fonds Ploumen

DEN HAAG - De internationale campagne die minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) is begonnen om fondsen te werven voor organisaties voor gezinsplanning, heeft zijn eerste miljoenen binnen. Het kabinet doet een startdonatie van 10 miljoen euro, heeft Ploumen zaterdag gemeld.

Door ANP - 28-1-2017, 15:09 (Update 28-1-2017, 15:09)

Ploumen nam het initiatief na de beslissing van president Donald Trump om de Amerikaanse subsidie in te trekken voor dergelijke organisaties, die in arme landen vrouwen helpen bij veilige abortussen, kraamhulp, seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen. Daardoor ontstaat een financieel gat van 600 miljoen dollar. Ploumen hoopt dat bedrag nu met hulp van andere landen bijeen te krijgen.

Trump stopt de financiering omdat hij tegen abortus is. En dat kan desastreuze gevolgen hebben, vooral voor vrouwen in Afrika, vreest de Nederlandse minister. ,,Het verbieden van abortus leidt niet tot minder abortussen. Het leidt tot meer onverantwoorde praktijken in achterafkamertjes en tot meer moedersterfte.''

Ploumen heeft al talloze reacties gekregen op haar plan, uit 150 landen in 23 talen. De meeste daarvan zijn positief. De campagne is intussen She Decides genoemd en heeft ook een website. Daarop staan rekeningnummers waarop mensen kunnen doneren. Ze hoopt op geld van regeringen, hulporganisaties, particuliere organisaties en burgers. ,,Om te voorkomen dat vrouwen en meisjes in de steek worden gelaten. Want ook zij moeten zelf kunnen beslissen of ze kinderen willen, met wie en wanneer."