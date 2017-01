Deel Schiphol ontruimd om lekkende koelcel

Foto: Twitter/KMar Politiedienst

SCHIPHOL - Een deel van het winkelgebied op luchthaven Schiphol is zaterdagavond korte tijd ontruimd vanwege een lekkende koelcel.

Aan het begin van de avond kregen hulpdiensten melding binnen dat er een onbekende vloeistof lekte in de AH to Go.

Daarop werd besloten een deel van Schiphol Plaza te ontruimen. Al snel bleek dat er koelmiddel uit een koelcel lekte, waarna de supermarkt en het omliggende gebied weer werden vrijgegeven.